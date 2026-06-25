Ağrı Barosu, HSK Birinci Dairesinin 2026 yılı Yaz Kararnamesi ile görev yerleri değişen yargı mensuplarına veda ziyaretinde bulundu. Ağrı'nın son üç dönem baro başkanının birlikte plaket takdim etmesi, hukuk camiasında takdirle karşılandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Barosu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2026 yılı Yaz Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Cumhuriyet başsavcıları, mahkeme başkanları, hâkimler ve Cumhuriyet savcılarını ziyaret etti.

Veda programına Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın ile önceki dönem baro başkanları Av. Mehmet Salih Aydın ve Av. Ali Artuk birlikte katılarak görev yeri değişen yargı mensuplarına plaket takdim etti.

YARGI MENSUPLARINA HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Ağrı Barosu tarafından yapılan açıklamada, yargı mensuplarının görev süreleri boyunca hukuk devleti ilkesine ve yargının bağımsızlığına bağlılıkla yürüttükleri hizmetlerin önem taşıdığı belirtildi. Savunma makamına gösterilen kurumsal saygı, karşılıklı güvene dayalı çalışma kültürü ve adalet hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesine sunulan katkıların kıymetli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 'Görev yaptıkları süre boyunca hukuk devleti ilkesine ve yargının bağımsızlığına bağlılıkla yürüttükleri hizmetlerin, savunma makamına gösterdikleri kurumsal saygının, karşılıklı güvene dayalı çalışma kültürünün ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine sundukları katkının kıymetli olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Görev süreleri boyunca bu anlayışın gelişmesine sundukları katkılar dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyoruz' denildi.

ÜÇ DÖNEMİN BARO BAŞKANLARI BİRLİKTE PLAKET SUNDU

Veda ziyaretinin dikkat çeken yönlerinden biri, Ağrı'nın son üç dönem baro başkanının aynı programda bir araya gelmesi oldu. Önceki dönem baro başkanları Av. Mehmet Salih Aydın ve Av. Ali Artuk ile mevcut Baro Başkanı Av. Serdar Günakın'ın birlikte plaket takdim etmesi, Ağrı Barosundaki kurumsal birlik ve dayanışmanın göstergesi olarak değerlendirildi. Farklı dönemlerde görev yapan baro başkanlarının ortak bir programda buluşması, hukuk camiasında ve kamuoyunda olumlu karşılandı. Ağrı Barosunun geçmişten bugüne uzanan kurumsal hafızasını ve birlik anlayışını yansıtan ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.