İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı öne sürülen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, 'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı' yönündeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi. Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan gerçek dışı iddialara karşı gerekli hukuki süreçlerin yürütüldüğü bildirildi.

Vatandaşlara güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.