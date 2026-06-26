İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında kaybolan Naciye A.'ya ilişkin dosyanın polis ekiplerince yeniden incelenmesi sonucu olayın planlı bir cinayet olduğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı. İzmir merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A.'ya ilişkin yıllardır çözülemeyen dosyanın yeniden ele alınmasıyla cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

Yürütülen soruşturmada, Naciye A.'nın 12 Temmuz 2008'de Koçarlı'da kaybolduğu, aynı yıl Karabağlar'da öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin desteğiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı şüpheliler belirlendi.

Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yıllar önce işlenen suçların aydınlatılmaya ve faillerin adalete teslim edilmeye devam edildiği vurgulanırken, operasyonda görev alan emniyet birimleri ile soruşturmayı koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.