UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar, bu yıl hem lezzet hem de sanat alanında tarihi günler yaşadı. Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali rekorlarla hafızalara kazınırken, eş zamanlı olarak başlayan 1. Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumu şehrin kültür ve sanat vizyonuna damga vurdu.Özgen SARIKAYA - Net Medya Grup / AFYON (İGFA) - Afyonkarahisar, üç gün boyunca sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gözünü çevirdiği bir merkez haline geldi. 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali ve 1. Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumu şehri dünyaya tanıttı.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın tarihsel ve kültürel kimliğini, “Bu toprakların mayasında sadece ekmek, kaymak ya da lokum değil; dayanışma, kardeşlik ve emek vardır. Afyonkarahisar mutfağı yalnızca lezzetlerden ibaret değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu festival, şehrimizin dünyaya açılan kapısıdır.” sözleriyle vurguladı.

Köksal’ın mesajı, festivalin yalnızca gastronomi şöleni değil, aynı zamanda toplumsal birliktelik ve üretim gücünün simgesi olduğuna işaret etti.

GUİNNESS REKORU: DÜNYANIN EN BÜYÜK SUCUKLU YUMURTASI

Festivalin ilk gününde tüm dikkatler Guinness Dünya Rekoru denemesine çevrildi. 1 ton Afyon sucuğu, 15 bin yumurta ve 25 metrekarelik dev tava ile hazırlanan 1930 kiloluk sucuklu yumurta, Guinness yetkililerince tescillendi.

Üç gün süren festivalde 50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı ustalar ve MasterChef yarışmacıları yer aldı.

Atölyeler, yemek yarışmaları, çikolata ve pastacılık gösterileri, Yemek Yarışması gibi etkinliklerle geleneksel tatlar yeniden hayat buldu.

Akşam konserlerinde ise Şahin Kendirci, Soner Sarıkabadayı ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Binlerce vatandaş, festival alanında hem müzik hem de lezzet şölenine ortak oldu.

AFYONKARAHİSAR ULUSLARARASI MERMER HEYKEL SEMPOZYUMUMUZUN LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Belediye Başkanı Burcu Köksal liderliğinde, Belediye tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumunun lansmanı gerçekleştirildi. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda, taşı sanatla buluşturan bu özel buluşma yoğun ilgi gördü.

Sempozyumun kültürümüze ve sanat yaşamına yapacağı katkılara değinen Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Başak Nakilcioğlu, sempozyum ile ilgili çağrıya kulak vererek ilk kez Afyonkarahisar’a gelen değerli Türk ve yabancı sanatçılara teşekkür ederken, "Sanatları aracılığıyla bizi bizden daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hissettirdiler, kendilerini yakından tanımamıza imkan verdiler ve eserlerini gerçekleştirirken sergiledikleri nezaket alçakgönüllülük ve disiplinli bizlere gerçek büyüklüğü nasıl olduğunu bir kez daha gösterdiler. Umuyoruz ki onların buradaki varlığı ve bıraktıkları eserler uzun yıllar hafızalarımızda kalacak bu sempozyumda Afyonkarahisar’da sanatın sürekliliği ve kalıcılığı için güçlü bir başlangıç olacaktır" dedi.

KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Afyonkarahisar’ın artık yalnızca üretimin değil, sanatın da merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Burcu Köksal, yıl içinde ilk defa uluslararası ölçekte iki önemli etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünyanın en kaliteli mermerinin ev sahibi olduğumuzu vurgulayan Başkan Köksal, “Afyonkarahisar, taşın sanata dönüştüğü eşsiz bir şehirdir. Bu sempozyum, mermerin sadece bir ham madde değil; aynı zamanda bir kimlik, bir kültür ve bir sanat dili olduğunun en güzel göstergesidir. Seçici kurulun titiz çalışmasıyla dünyanın dört bir yanından çok değerli sanatçılar bu sempozyumda bir araya geldi. 10 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında sanatçılarımız, Afyonkarahisar mermerini işleyerek kalıcı eserler ortaya koyacaklar. Bu eserler, şehrimizin çeşitli alanlarında sergilenecek ve gelecek kuşaklara bırakılacak bir miras olarak kültürel hafızamızı zenginleştirecek. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizler, üreticimizi ve emekçimizi desteklediğimiz kadar, kültürü ve sanatı da destekliyoruz. Çünkü bir şehir sadece ekonomisiyle değil, kültürü ve sanatıyla da büyür. Bizim vizyonumuz, Afyonkarahisar’ı yerelden evrensele uzanan bir kültür ve sanat merkezi yapmaktır.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında sahne alan halk oyunları ekibi, izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu.

Etkinliğe katılan davetliler, daha sonra sempozyum alanında yer alan heykel çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Festivalin açılış programının ardından Başkan Burcu Köksal, şef Rafet İnce ve Ayşe Ekiz ile birlikte mutfak başına geçti. Şeflerle birlikte göce köftesi hazırlayıp tadım yapan Başkan Burcu Köksal, yöresel tatlarımızın lezzetinden bahsederek MasterChef’e katılarak şehrin adını ulusal alanda duyuran Ayşe Ekiz ile ilgili “Ayşe, Afyonkarahisar’ın gururu oldu. Ayşe, Afyonkarahisar’daki bir çok genç kızın umudu oldu. Şu anda da Gastronomi Birimimizde, Belediyede birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Festivalin en özel anlarından biri, Gastro Afyon Gala Gecesi oldu. Afyonkarahisar’ın tarihî ve kültürel mirasıyla gastronomi zenginliğinin buluştuğu gecede, Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul sahne aldı.

FESTİVAL EFSANE BİR FİNAL İLE SONA ERDİ

UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar, üç gün boyunca süren 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ni, muhteşem bir final konseriyle taçlandırdı.

Festivalin son gününde sahneye çıkan sevilen usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, eserleri ve sahne performansıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden özel etkinliklerle dolu festival, yemek yarışmaları, stantlar, workshoplar ve konserlerle yerel ve uluslararası ziyaretçilerden tam not aldı.

Üç gün boyunca dolup taşan Gastro Afyon Festivali ve bir ay sürecek Mermer Heykel Sempozyumu, Afyonkarahisar’ı yalnızca “Zaferler Şehri” değil; aynı zamanda lezzetin, sanatın, kardeşliğin ve dayanışmanın başkenti haline getirdi. Şehrin sokaklarını dolduran binlerce vatandaş, Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerle aynı sofrada buluştu. Afyonkarahisar, kültürüyle, üretimiyle ve sanat vizyonuyla geleceğe iz bırakan tarihi günlere imza attı.