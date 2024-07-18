İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul’da, gün boyu benzer hava koşullarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ederken, aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul’da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası dolayısıyla sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabileceği kaydedildi.

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.