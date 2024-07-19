Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç , 17 Temmuz 2024 tarihinde Libya’nın Trablus kentinde başlayan “Trans-Akdeniz Göç Forumu” gündemi hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinin Avrupa yolu için kullandığı Kuzey Afrika ülkelerinin sorunlarının tartışılacağı forumda; yoğun düzensiz transit göçmen baskısı altında bulunan Fas, Tunus ve Libya’nın göç nedeniyle yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları tartışılacak. Libya’da Transit Göçmen Sayısı 2 Milyona Dayandı, Tunus’ta Sahil Şehirlerinde Yerli Nüfus Azınlık oldu.

Forumun en önemli gündeminin, Libya ve Tunus’ta sayıları yüzbinleri aşan düzensiz göçmenlerin yaşadığı insani dramın sonlandırılması ve bu göçmenlere asgari insani hizmetlerin sunulabilmesi amacı ile Avrupa ülkelerinin ekonomik desteğinin alınması olduğunu ifade eden Afrika-Türkiye İş Birliği Platformu Başkanı Osman Genç, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kayıtlarına göre bu yılın başı itibariyle, Libya üzerinden Avrupa’ya iltica etmek üzere, Libya’nın sahil bölgelerinde ki küçük yerleşim yerlerinde ilkel şartlarda barınan 706 Bin transit düzensiz göçmen bulunduğunu, Libyalı yerel yetkililerin beyanına göre ise kayıt dışı olan kişiler de dikkate alındığında transit göçmen sayısının 2 milyon sınırına ulaştığını, Libya’nın mevcut ekonomik imkanları ile bu kadar yoğun bir göçmen akını ile baş etmesinin imkansızlığını dile getirdi.

Sahraaltı ülkelerinden Avrupa’ya kaçışın bir diğer transit noktası olan Tunus’un güneyinde ki El-Amra ve Jebiniana şehirlerinde ki kaçak göçmen sayısının, şehirlerin yerel nüfusunun üzerine çıktığını belirten Genç, bu durum nedeniyle göçmenlerin açlık, can güvenliği ve salgın hastalık gibi birçok tehlike ile beraber yaşamasına da neden olduğunu ifade etti.

AKDENİZ’DE KAYBOLAN AFRİKALI GÖÇMEN SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Kuzey Afrika sahil şehirlerinden Avrupa’ya doğru yola çıkan Afrikalı kaçak göçmenlerin, çoğunlukla derme, çatma deniz araçları ile Akdeniz’i aşmaya çalıştıklarını ifade eden Genç, sadece BM kayıtlarına göre son 10 yılda Akdeniz’den Avrupa’ya deniz yolu ile kaçak geçmeye çalışan 20 Binden fazla göçmenin denizde boğularak kaybolduğunu ve bu gidişle Akdeniz’in dünyanın en büyük kimsesizler mezarlığına dönüşeceğini ifade etti.

Osman Genç, Kuzey Afrika ülkelerinin, kaçak göçmen sorunun çözümü için geliştirdikleri, “sorunun kaynağında çözümü ve göç kaynağı ülkelerde istikrarın desteklenmesi” projesinin Avrupa ülkeleri tarafından yeterince desteklenmediğini, bu nedenle de Kuzey Afrika ülkelerinin transit göçmen yükünün her geçen gün artarak devam edeceğini belirtti.