Bitlis'in Merkez ilçesine bağlı Aşağı Karaboy köyünde 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında yaşanan husumet Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in de araya girmesiyle barışla neticelendi.BİTLİS (İGFA) - Bitlis’te 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında istenmeyen olaylar yaşanmış ve maalesef kan dökülmüştü. Yıllardır süren kan davası yürütülen girişimler sonucunda Bitlis merkezinde bulunan bir düğün salonunda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel her iki ailenin daveti üzerine Bitlis’e gitti. Belediye Başkanı Özel, Aşağı Karaboy köyüne bizzat giderek Urfan ve Yalçın ailelerini evlerinde ziyaret etti ve gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.Ardından düzenlenen Barış törenine Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Bitlis İl Başkanın Ziya Yoldaş, İYİ Parti GİK Üyesi Kısmet Çelik, bölge belediye başkanları ile birlikte Urfan ve Yalçın ailelerinin fertleri katıldı.

‘EDEBİ KARDEŞLİĞİN İLK ADIMI’

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Urfan ve Yalçın ailelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu güzel sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karaömeroğlu, “Yaklaşık 3 sene önce, yaşanan tatsız olaydan dolayı, yaşanılan üzüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak bugün, geçmişte yaşanan bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için atılan bu adımın, ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘BİR DAHA YAŞANMASIN’

Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da 3 yıl önce ilim ve huzur beldesinde istenmeyen üzücü bir olayın yaşandığını hatırlatarak, barışa katkıda bulunanlara teşekkür etti. Bedirhanoğlu, “Gerçekten Bitlis'imizin kıymetli ailelerinden olan Urfan ve Yalçın aileleri arasında istemediğimiz bir olay yaşandı. 3 yıl aradan sonra bu fitneyi ortadan kaldıracak bir barış ortamını tesis edecek hamdolsun. En büyük hizmet, en büyük eser, en büyük sevap, insanlar arasında var olan fitneyi ve bozgunculuğu gidermektir. Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum” diye konuştu.

‘EN GÜZEL ERDEM AFFETMEK VE BARIŞMAK’

Her iki ailenin daveti üzerine Bitlis’te bulunan ve konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, her iki ailenin de barış yapmak için bu girişime gönüllü olmasına vurgu yaptı. Başkan Ercan Özel, “Bugün burada, Yalçın ve Urfan ailelerinin yıllardır süregelen husumetlerini sonlandırmak ve barışın şahitleri olmak üzere toplandık. Bu anlamlı günde, binlerce yüreğin bir araya gelmesiyle oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, buradaki herkesin gönüllerinde derin izler bırakacaktır. Bugün buradayız; çünkü insanlığımızın en güzel erdemlerinden biri olan affetme ve barışma duygusuyla doluyuz. Düşmanlıkların yerine kardeşliğin, öfkenin yerine sevginin hüküm sürdüğü bir geleceği birlikte inşa etmek için buradayız. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, ‘Bütün mü'minler kardeştir; öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a gönülden saygı besleyip O'na karşı gelmekten sakının ki O'nun rahmetine erişesiniz’ diye buyurmaktadır. İnşallah bugün burada Rabbimizin bizlere emrettiğini yerine getirme şerefine nail olacak ve O’nun rahmetine erişeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ’

Başkan Ercan Özel konuşmasına şöyle devam etti: “Bu barış töreni, sadece iki aileyi değil, aynı zamanda bir toplumun tüm fertlerini de bir araya getiren, birbirine kenetleyen bir güçtür. Başta Yalçın ve Urfan aileleri olmak üzere, bu barışın tesis edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, daha güzel bir geleceğe yürümek, birbirimize sıkı sıkıya sarılmak ve bu toprakları sevgiyle yoğurmak için buradayız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte daha güzeliz” dedi.

Konuşmaların ardından salavatlar eşliğinde her iki aile fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kucaklaştılar. Program İl Müftüsü Geylani'nin yaptığı duanın ardından program yapılan ikramlarla sona erdi.