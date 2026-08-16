AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Ankara'da düzenlenen 'Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu'nda Türkiye'nin afet yönetiminde kullandığı dijital altyapı ve teknolojileri anlattı. Pehlivan, AYDES'in 500 ayrı web tabanlı entegrasyonunun bulunduğunu, 155'e yakın uydu sistemi, İHA'lar, 155 bin kamera ve 87 bin aracın takip edilebildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Afet yönetiminde büyük veri, yapay zekâ ve teknolojik altyapının kullanımının ele alındığı 'Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu' Ankara'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, AFAD Başkanlığı ile ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerin katkılarıyla Afet Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma Ankara Ticaret Odası ev sahipliği yaptı.

Programa Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, ATO Başkanı Gürsel Baran, Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tolga Görüm katıldı.

'AFET YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

AFAD Başkanı Pehlivan, konuşmasında 1999 Marmara Depremi sonrasında edinilen tecrübelerle Türkiye'nin afet yönetiminde attığı adımları anlattı.

AFAD'ın kuruluşuyla birlikte kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş sağlandığını belirten Pehlivan; Türkiye'nin Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Pehlivan, afet yönetiminde veri ve teknoloji kullanımının önemine dikkat çekerek, 'Bilime dayalı, bilgiye dayalı, veriye dayalı anlayış, AFAD Başkanlığımızın yönetim perspektifi içerisinde de yer almaktadır. Teknolojik ve dijital gelişmeler, uydu sistemleri, yazılım ve yapay zekâ konuları yakından takip edilmektedir.' ifadelerini kullandı.

AYDES 500 ENTEGRASYONLA ÇALIŞIYOR

Afet yönetiminde kullanılan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında da bilgi veren Pehlivan, sistemin Bakanlıklar, kamu ve özel sektör bünyesinde yaklaşık 500 ayrı web tabanlı entegrasyonunun bulunduğunu söyledi. AYDES'in yalnızca veri aktarımı sağlayan bir sistem olmadığını belirten Pehlivan, uydu görüntülerinin değerlendirilmesi, CİMER başvurularının ve 112 ihbarlarının anlık olarak ele alınması gibi çok sayıda fonksiyonu bulunduğunu aktardı.

Sisteme Operasyon Yönetim Sistemi, Mobil Vaka Sistemi, HIZIRNET ve Entegre Araç Takip Sistemi gibi uygulamaların da entegre edildiğini belirten Pehlivan, afet yönetiminde farklı kaynaklardan gelen verilerin birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

'155 BİNE YAKIN KAMERA İZLENEBİLİYOR'

Pehlivan, AFAD'ın bilişim ve izleme kapasitesine ilişkin dikkat çeken rakamlar da paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi üzerinden 155'e yakın uydu sistemiyle bağlantı kurulabildiğini, İHA'larla iletişim sağlanabildiğini belirten Pehlivan, 155 bin kameranın izlenebildiğini ve 87 bin aracın Araç Takip Sistemi üzerinden takip edilebildiğini açıkladı. Sempozyumda ayrıca 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yürütülen çalışmalar, devlet-millet dayanışması, yerli ve milli teknolojilerin afet yönetimindeki kullanımı ve dirençli toplum hedefi kapsamında hayata geçirilen projeler de ele alındı.