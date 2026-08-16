Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, KEGM ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında seyir halindeki 11 metre uzunluğundaki bir teknede makine arızası meydana geldi.

Arıza nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, arızalı tekneyi yedekleyerek Turgutreis'e ulaştırdı.

Tekne ve içerisindeki 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.