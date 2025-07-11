Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, afet bölgesi ilan edilen Soğucakpınar Kaşıkçı’da üreticilerle buluşarak karpuz hasadına katıldı. Vali Sözer, 857 dekar alandaki 6 bin ton karpuz Tarım Kredi Kooperatifi tarafından alınacağını duyurdu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Kaşıkçı Mahallesi’nde karpuz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Daha önce orman yangınları nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen bölgede, 857 dekar alanda üretilen yaklaşık 6 bin ton karpuzun Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınacağı açıklandı.

Vali Sözer, sosyal medya paylaşımında, “Destek bizden, emek çiftçimizden” diyerek üreticilere verilen desteği vurguladı.

https://twitter.com/FaikSOZER/status/1943673079755841819

Karpuz hasadına katılan Vali Sözer, yetiştirilen karpuzlardan birini keserek, ikram etti.