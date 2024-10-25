Adıyaman’da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara teslim edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan aranan R.A. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan işlemler sonrasında R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.