Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin eğitimine, kültürel gelişimine ve geleceğine yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bir kütüphane daha, binlerce hayale açılan kapı olacak 'dedi.

Kocasinan'a modern, donanımlı ve herkesin faydalanabileceği yeni bir yaşam alanı daha kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve kendilerini geliştirebileceği modern mekânlar oluşturduklarını ifade etti.

'GENÇLERE YAPILAN YATIRIM, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR'

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik yatırımlara özel önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Yeni bir Sinan Kütüphanesi daha gün sayıyor. İnşaatı devam eden Sinan Kütüphanesi tamamlandığında gençlerimizin gelip kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, 7'den 70'e herkesin hizmet alabileceği önemli bir eğitim ve kültür alanı daha şehrimize kazandırılmış olacak. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin ve lise çağındaki gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Sinan Kütüphanelerimizin sayısını her geçen gün artırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye'si iyi yetişmiş, okuyan, araştıran ve üreten gençlerle inşa edilecektir. Bu anlayışla ilçemizin farklı mahallelerinde de yeni Sinan Kütüphanelerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin ve kitap dostlarının buluşacağı yeni yaşam alanlarını birer birer Kocasinan'a kazandırmaya devam edeceğiz.' İfadelerine yer verdi.

Kocasinan'ın her mahallesine eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle tamamladı: 'Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimize, bütün kitap severlere, kitap dostlarına hayırlı günler diliyorum.'