Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından düzenlenecek KPSS ve MEB-AGS Hazırlık Kursları için başvurular başladı. Geleceğine yön vermek ve sınavlara hazırlık sürecini desteklemek isteyen adaylar, ücretsiz kurslardan faydalanabilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek Lisans KPSS Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve MEB-AGS Hazırlık Kursları için başvuru süreci başladı.

Adayların sınavlara daha planlı ve programlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen kurslar, 7 Ekim 2026 ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS ve MEB-AGS İçin Kapsamlı Hazırlık İmkânı

Kurs programı kapsamında Lisans KPSS Hazırlık (GY-GK) ve MEB-AGS Hazırlık olmak üzere iki farklı eğitim seçeneği sunulacak.

Alanında deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek derslerle adayların sınavlara hazırlık süreçlerine destek olunması, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Lisans KPSS Hazırlık (GY-GK) kursları Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, MEB-AGS Hazırlık kursları ise Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Her iki programda da dersler 18.00-20.30 saatleri arasında yapılacak.

Eğitimler Ücretsiz, Kontenjanlar Sınırlı

Genç KAYMEK İhtisas Tesisi'nde gerçekleştirilecek kurslardan adaylar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Kurslarda kontenjanların sınırlı olması nedeniyle başvuruların belirtilen süre içerisinde yapılması önem taşıyor.

KPSS ve MEB-AGS Hazırlık Kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar olarak belirlendi.

Adaylar başvurularını www.kaymekonline.com kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kurslar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 numaralı telefondan da ulaşılabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor; sınavlara hazırlanan adayları, ücretsiz KPSS ve MEB-AGS Hazırlık Kursları'ndan yararlanmaya davet ediyor.