Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da (Siirt hariç) yağışların görüleceği bildirildi. İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.