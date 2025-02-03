Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188) suçu kapsamında bir şüpheli yakalandı.

M.C.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşları şüpheli durumları ihbar etmeye çağırdı.