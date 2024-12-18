Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli davranışları nedeniyle durdurulan bir kadın şahıs üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgilere göre, Adıyaman'da kent genelinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, şüpheli hareketleri dikkat çeken bir kadın şahıs durdurularak arandı.

Yapılan incelemede şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.