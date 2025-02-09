Çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetimi anlayışıyla önemli bir adım daha atan Karatay Belediyesi ilçede kullanılamaz hale gelen parke, bordür taşlarını ve beton atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandırıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; çevre dostu üretime bir yenisini daha ekleyerek geri dönüşümle geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi eski ve kullanılamaz hale gelen beton parke, bordür taşlarını ve beton atık malzemelerini, moloz sahalarına göndermek yerine mobil kırıcı ile kırıp dolgu malzemesine dönüştürüyor. Geri dönüşümü sağlanan beton molozlarının ilerleyen günlerde tane çaplarına göre kırılıp; Beton Parke ve Bordür Tesisinde, Asfalt Üretim Tesisinde, beton parke ve bordür taşı yapılan yerlerde, taşların altında, asfalt serimi gerçekleştirilen yolların altında, dolgu gereken yerlerde, boş arazilerde düzeltme yapılması gereken yerlerde kullanılması planlanıyor.

BELEDİYE BÜTÇESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLANIYOR

Geri dönüşümü daha verimli hale getirmek için teknolojik destekli çözümler geliştiren Karatay Belediyesi piyasadaki doğal dolgu malzemelerinin maliyetine kıyasla, bu girişimiyle ton bazında maliyetlerin üçü bir ile yarı fiyat arasında maliyet avantajı sağlayarak belediye bütçesine ciddi katkılar sunuyor.

SAHADAN TOPLUYOR GELECEĞE KAZANDIRIYORUZ

“Karatay Belediyesi olarak, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konusunda her zaman en iyi çözümleri arıyoruz” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eski parke taşları ve beton atıklarıyla yeni bir alt yapı oluşturduklarını kaydetti.

Hasan Kılca; “Doğal kaynakların korunması ve beton atıkların azaltılması amacıyla sürdürülebilir bir atık yönetiminin önemi giderek artıyor. Bu noktada beton atık malzemelerin değerlendirilebileceği yeni alanlar ve yöntemler oluşturmak için sürdürülebilir bir atık yönetimi anlayışı ortaya koyduk. Bu projeyle, eski parke taşlarını ve beton atıklarını çöpe etmek yerine, yeniden değerlendiriyoruz. Beton atıklarını moloz sahasına göndermeyip, bu molozları yerinde ya da belediyemize ait depolarda mobil kırıcı ile kırıp, dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz. Karatay’da hiçbir şey çöp olmuyor, her şey geri dönüyor. Doğamızın korunması ve kaynaklarımızın verimli kullanılması için geri dönüşümü artırıyoruz. Geri dönüşüm çalışmamızla birlikte, ton bazında maliyetlerin üçü bir ile yarı fiyat arasında maliyet avantajı sağlayarak belediye bütçesine ciddi katkı sunmuş oluyoruz. Bu adımlar, Karatay’ın sadece bugünü için değil, yarını için de atılmış önemli adımlardır” dedi.