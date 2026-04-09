Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, araçtan çıkan dumanları fark eden hastane güvenlik görevlisi durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında araçların motor kısmında oluşabilecek arızalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.