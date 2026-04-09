MALATYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da önemli bir altyapı yatırımının daha tamamlandığını duyurdu.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldığını belirten Yumaklı, yatırımın toplam maliyetinin 465 milyon lira olduğunu açıkladı.

Barajın yeniden devreye alınmasıyla birlikte bölge tarımı için kritik öneme sahip sulama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, tesisin 116 bin dekar tarım arazisini suladığını ifade etti.

Yumaklı, Sultansuyu Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, yapılan yatırımın hem Malatya hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Bakan Yumaklı, açıklamasında yatırımın bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, tarım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.