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Edinilen bilgilere göre, S.E.Ş’nin geçmiş dönemde Suriye’de silahlı eğitim aldığı ve DEAŞ terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Şüpheli, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan S.E.Ş, cezaevine gönderildi.

Adıyaman’da terörle mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. ADIYAMAN (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü mensubu olan yabancı uyruklu S.E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.