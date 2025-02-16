Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Adıyaman’da devam eden Çarşı Projesi kapsamında şantiye alanında incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, projenin şehrin gelişimine ve yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurgularken, Mustafa Alkayış ve Fatih Olgun da çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer, projeye ilişkin son durumu yerinde değerlendirdi ve çalışmaların öngörülen takvime uygun ilerlediği bilgisini aldı.

Ziyaret sonrası, projenin ilerleyişi ve hizmete açılma süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından kentin modern yaşam alanlarına önemli bir katkı sunacağını ifade etti.