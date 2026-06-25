İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle beraber çocuklara ve gençlere 'Karne Şenliği' düzenliyor. Atölye çalışmalarından sahne performanslarına, animasyon gösterilerinden oyun ve etkinliklere kadar uzanan 'Karne Şenliği'nde; Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda Afra'yı, İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda ise Sufle'yi ağırlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocuklara ve gençlere 'Karne Şenliği' düzenleyecek.

Etkinlik, 27 Haziran 2026 tarihinde Maltepe Etkinlik Alanı ve Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı olmak üzere iki merkezi noktada eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Gündüz saatlerinde panayır havasında gerçekleşecek şenlikte; çocuklara ve gençlere yönelik interaktif sahne gösterileri, uygulamalı atölyeler, şişme oyun alanları ve çeşitli ikramlıklar yer alacak. Programda illüzyon gösterisi, zumba, akrobat performansı, Neşeli Baloncuklar Clown Show, kukla gösterisi ve ritim performansı gibi farklı etkinlikler olacak. Akşam saatlerinde ise Maltepe Sahili Etkinlik Alanında Harika Kanatlar gösterisi ve Afra konseri, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadında ise Ceviz Adam Müzikali ve Sufle konseri gerçekleşecek.

ÇOCUKLARA GİRİŞLER ÜCRETSİZ

İBB Kültür AŞ, çocuklar için Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde iki gün boyunca sürecek renkli bir karne şenliği programı hazırladı.

Atölyelerden gösterilere uzanan etkinliklerle çocuklar karne sevincini doyasıya yaşarken, 26-27 Haziran tarihlerinde Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açacak. Bu merkezlerde yapılacak yaratıcı atölyeler ve sahne performansları, çocukları sanat, eğlence ve keşifle buluşturacak. İki gün boyunca sürecek şenlik programında sihirbazlık, ritim, kukla, bubble show ve jonglör gösterilerinin yanı sıra maske tasarımı, mum yapımı, origami, vitray sanatı, taş boyama ve daha birçok yaratıcı atölye çocuklarla buluşacak. Atölye çalışmalarına katılım sağlamak için, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yapılması, etkinliklere katılmak için müze girişlerinde kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.