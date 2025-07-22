Adıyaman’da içme suyu sorununa çözüm bulmak için milletvekilleri ve kurum temsilcileri bir araya geldi. Kısa ve uzun vadeli projelerle sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da yaşanan içme suyu sorununa çözüm bulmak amacıyla, Adıyaman İl Özel İdaresi’nde milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan katıldı.Toplantıda, kentte halkın en çok şikayet ettiği konular arasında yer alan içme suyu problemi detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Kısa vadeli çözümlerle halkın mağduriyetinin giderilmesi ve uzun vadede kalıcı projelerle sorunun tamamen ortadan kaldırılması için öneriler tartışıldı.

“TEMİZ VE KESİNTİSİZ SU HAYATİ ÖNCELİK”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyu sorununu yakından takip ediyoruz. Bugün tüm paydaşlarla mevcut durumu değerlendirdik ve çözüm odaklı projeleri ele aldık. Kısa vadede halkımızın mağduriyetini giderecek adımları hızla hayata geçireceğiz. Uzun vadede ise kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Hemşehrilerimizin temiz ve kesintisiz suya erişimi bizim için önceliklidir. Sürecin hem Ankara’da hem de yerelde takipçisi olacağız” dedi.