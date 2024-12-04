Gazeteci Yazar Metin Özmen, Adıyaman’ın Besni ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" ve “Değerler Eğitimi” kapsamında öğrencilere , “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Gazeteci Yazar Metin Özmen "Dilimizin Zenginlikleri" ve “Değerler Eğitimi” kapsamında Adıyaman Besni ilçesi Vakkas Kumral İlkokulu öğrencilere, “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Okul öğrencileriyle bir araya gelen Özmen, kendi yazmış olduğu “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabından alıntılarla Değerler Eğitimi kapsamında Arkadaşlık, Adalet, Hayvan sevgisi, Merhamet, Şefkat, Sorumluluk, Çalışkanlık, Anne-Babaya saygı, Okuma aşkı, Anne duası, Peygamber sevgisi, İlim sevgisi, Helal lokma gibi konulara değindi.

Öğrencilerin bu tür programlara çok ihtiyacı olduğunu belirten Okulun Müdür Yardımcısı Yusuf Kılınç, söyleşinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Program sonunda yazar Özmen, öğrencilere “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” ve Başarıda Arkadaş Seçimi” kitaplarını imzaladı.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye ve Besni Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği “Besni Kitap Günleri” kapsamında Yazar Özmen’i ilçeye davet ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter, programların çok verimli geçtiğini belirterek Özmen’e teşekkür plaketi verdi.