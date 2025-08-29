Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Anıtkabir’de resmi törenle kutladı. Genel Başkan Vekili B. Safa Yenice liderliğindeki heyet, Atatürk’e saygılarını sundu ve İsmet İnönü’yü ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü Anıtkabir’de düzenlediği resmi törenle kutladı.
Törene, Genel Başkan Vekili B. Safa Yenice başkanlığında, Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Denetleme Kurulu (GDK) üyeleri, şube başkanları ve dernek üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.
Heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Genel Başkan Vekili Yenice, Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzalayarak, “Kurtarıcımız, Kurucumuz, Değişmez Önder’imiz Büyük Atatürk’e saygılarımızı sunduk” mesajını paylaştı.
Törenin ardından heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret ederek saygılarını sundu.