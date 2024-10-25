8 yıl önce seferlerine ara veren ADARAY, yeniden seferlere başlayacağı tarih öncesinde raylara inerek test sürüşüne çıktı. Trenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden Sakaryalıların hizmetinde olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara en uygun koşullarda ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım imkânları sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım alanında birçok müjde paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, bir süre önce Sakaryalılara ADARAY’ın yeniden hizmete alınacağı müjdesini vermişti.

Büyükşehir ulaşım kurmayları, TCDD ile temas halinde trenin yeniden sefer yapması için çalışmalara başlamıştı. Adapazarı- Arifiye hattında yeniden hizmet verecek ADARAY’ın güzergahındaki tren rayları ve durakları, Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafındaneş zamanlı çalışmayla yenilendi.

Vatandaşların güvenle yolculuk yapmaları için raylar kontrolden geçirildi,7 istasyonun çevrelerindeki kaldırımla bordür taşları, uyarı levhaları, bankları, aydınlatmaları değiştirildi.

Adapazarı-Arifiye hattında hizmet sunacak ADARAY, 8 yıllık aranın ardından bugün itibarıyla Sakarya’nın raylarına yeniden indi.

Uzun yıllar sonra toplu taşıma kullanıcılarının heyecanla beklediği tren, Arifiye’den yola çıktı ve Mithatpaşa’ya ulaştı.Burada bazı kontrolleri yapılan, parçaları entegre edilen ADARAY, yıllar sonra Adapazarı Tren Garı’na yanaştı.

TEST SÜRÜŞÜ BAŞLADI

Hasretin son bulduğu 8 yılın sonunda vatandaşlar da treni büyük bir sevinçle karşıladı.

ADARAY'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Adapazarı ve Arifiye arasında test sürüşleri gerçekleştirmesi bekleniyor.