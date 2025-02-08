6 Şubat depremlerinde hasar alan Merkez İtfaiye Binası yeniden inşa edildi ve hizmete girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi böylece yangın ve doğal afetlerle mücadele kapasitesini güçlendirdi. Yeni bina ve envantere eklenen yeni teçhizatla yangın ve afet anlarında vatandaşın güvenliği için daha hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirilebilecek.

ADANA (İGFA) - Yeni İtfaiye Merkezi’nin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Adana Milletvekilleri Mehmet Sümer, Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, siyasiler, bürokratlar, muhtarlar, itfaiye personeli ile Adanalılar katıldı.

FELAKETTEN ÖNCE ÖNLEM ALMAK GEREK

Büyükşehir Bandosu’nun ezgileri ile renklendirdiği açIlışta söz alan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2 yıl önce gerçekleşen depremlerden 14 milyon insanın etkilendiğini dile getirerek, “Asıl mevzu deprem olduktan sonra değil, öncesinde depreme karşı önlem almaktır. Bugün burada yapılan hizmet insanları daha güvende, daha sağlıklı daha huzurlu bir şehirde yaşatmak için yapılıyor ve planlanıyor. 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisini birinci yapan halkımız bu hizmetlerin farkında. Zeydan Karalar’ı Adana’da tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı yapan sizlersiniz. 35 sene sonra Yüreğir’i alarak sizlere hizmet etme imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.

YA BİR YOL BULUYORUZ YA BİR YOL YAPIYORUZ

Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, 6 Şubat Depremlerinin acısını paylaşmak ve destek olmak için Konya ve Uşak’tan gelen Cumhuriyet Halk Partili vekillere teşekkürlerini sundu.

Başkan Zeydan Karalar, bir başka teşekkürü 6 Şubat Depremlerinde insanüstü çaba ve özveri gösteren, günlerce uyumadan halkın yardımına koşan Adana Büyükşehir Belediyesi personeline iletti.

Merkez İtfaiye Binası’nın yaklaşık 200 milyon liraya mal olduğunu ve borçsuz bir şekilde bitirildiğini aktaran Başkan Zeydan Karalar, “Önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız’ diyoruz. İşte millete hizmetimizi azaltmadan gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremleri ile depremlere hazırlıklı olmak gerektiği gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını bildiren Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez biz deprem ve yangınlarla ilgili 14 Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Daire Başkanları’nı Adana’da topladık. Dedik ki; ‘Bir şehirde afet olduğunda birbirimize nasıl yardımcı olacağız? Kimin hangi envanteri var? Kim hangi ilden ne isteyecek? Bu ve benzeri sorulara cevap aradık, istişare ettik. Depremle ilgili çalıştaylar gerçekleştirdik, bilimin ışığında çalışmalar gerçekleştirdik. Olağanüstü faydalı bir toplantı ile yararlı sonuçlar ortaya çıktı.”

ARAMA KURTARMA MERKEZİNİN TEMELİ ATILACAK

Başkan Zeydan Karalar; “Arama Kurtarma Merkezi kuracağız dedik, onun da projesi bitti, yeri de hazır. Yakında temelini atacağız” diyerek Adanalıları bilgilendirdi.

Arama Kurtarma Merkezi tamamlanana kadar Merkez İtfaiye Binası’nın Adana’ya hizmet edeceğini anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Merkez İtfaiye Binası kente hizmet edecek. 100 kişilik toplantı salonu, yemek alanları, itfaiye personelini zinde tutması için ise spor salonları olan bir tesis. Olası bir yangında ve depremde hızlı ve doğru müdahale çok önemli. Hız kadar doğru müdahale de çok önemli bir unsur.”

DEPREME HAZIR OLMA KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesine yeni arama kurtarma ekipmanları eklediğini de aktaran Başkan Zeydan Karalar, “Kesiciler, hiltiler, makasların yanı sıra iki önemli cihaz var artık bünyemizde. Biri ısıya odaklı cihaz. Diğeri sese duyarlı cihaz. Enkazda ses ve ısıdan insanlarımızın yerini tespit ederek, enkaza en kısa yoldan giriş haritası çıkaracak iki cihaz. Adana olarak bunlara hazırlanıyoruz. Depreme hazır olma konusunda kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.”

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının son bölümünde Yüreğir’e yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi aktardı.