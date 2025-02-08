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Standı inceleyen vatandaşlar depreme karşı duyarlığı artıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kurulan standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından şehirde deprem farkındalığının artırılması amacıyla deprem standı kuruldu.