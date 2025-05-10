Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın güzelliklerini ve eşsiz özelliklerini tanıtmak, kenti turizm konusunda hak ettiği yere getirmek için yoğun çaba göstermeye devam ediyor.ADANA (İGFA) - Bu çalışmalar kapsamında tarihi dokusuna uygun şekilde restorasyonu tamamlanan Büyüksaat Kapalı Çarşı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, siyasiler, bölge esnafı ile Adanalılar katıldı.

Karasokulu Mahalle Muhtarı Levent Özköymen, Adana’nın markalaşması konusunda önemli emeği bulunan Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Esnaf adına konuşan bazı isimler de 600 yıllık mazisi olan çarşının restorasyonunu yapan Başkan Zeydan Karalar’a minnettarlıklarını ilettiler.

ADANA KÜLTÜR YOLU İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Adana tarihinin önemli bir bölgesinde bulunduklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Bulunduğumuz bölge; Selçuklu ve Osmanlı dönemleriyle birlikte, Cumhuriyet kurulurken verilen mücadelenin sahası olduğu için olağanüstü kıymeti var. Kapalı Çarşı 1501 yılında yapımı tamamlanmış, 600 yılı aşkın tarihi olan bir yer. Adana’da ciddi sayıda turist gelmeye başladı ve bunun gerçekleşmesini sağlayan bizim çalışmalarımız oldu. Öncelikle Büyüksaat ve çevresinde sokak sağlıklaştırmaları gerçekleştirdik, tarihi hamamları restore ettik. Biz aslında Nuri Has Paşajı’nın restore ederek Kültür Yolu’nu oradan başlatmayı istedik. Nuri Has Paşajı, Yağ Cami, Kapalı Çarşı, hamamlarımız, Büyüksaat, tarihi emniyet binası, Osmanlı döneminden kalan eski vilayet ve Kız Lisesi, Taşköprü ve Atatürk Evi ile Tepebağ güzergahı çok önemli kültür yolu. Çoğunun restorasyonunu, sağlıklaştırmasını tamamlamak bize nasip oldu. Kapalı Çarşı’nın restorasyonunu bitirdik. Harika bir alan oldu. Kapalı Çarşı’mız hayırlı uğurlu olsun. Bir turist geldiğinde burayı keyifle gezecek ve esnafımız daha yoğun iş yapacak, yüzler gülecek. Bizim de Adana turizmine katkı sağladığımız için yüzümüz gülecek.”

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR, ADANA’NIN TURİZM DEĞERİ ARTIYOR

Adana’da çok eski yerleşim yerleri Tepebağ, Anavarza, Magarsus, Tatarlı olmak üzere, hepsinin tanıtımını sağladıklarını, tarihin gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirilen kazılara destek verdiklerini ve tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bugün Göbeklitepe’nin muadili diyebileceğimiz iki yer var. Biri Misis Harabeleri, biri de Tepebağ. Tepebağ’daki kazılara, tarihi çalışmalara, restorasyonlara, Adana’nın turizmdeki çok önemli değeri olacağı için destek oluyoruz. Misis’teki çalışmalar bizden önce başlamıştı. Tepebağ Adana’nın çok eski tarihini ortaya çıkaracak bir yerleşim birimi. Tararlı’nın, Kraliçe Pudu Hepa’nın Barış Anlaşması Kadeş’i imzaladığı yer olduğu söylenir. Orada tarihin gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirilen çalışmaları da destekliyoruz. Anavarza olağanüstü bir kültür mirasıdır ve tarihi çok eskilere dayanır. Oradaki kazılara da destek veriyoruz. İskender’in uğrak yeri Karataş Magarsus’taki çalışmalara da biz destek oluyoruz. Bizim görevimiz bu tarihi değerlerimizin tanıtılmasını, gün yüzüne çıkarılmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak.”

YERLİ TURİST SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ, YABANCI TURİST 400 BİNE DAYANDI

Yeni nesil belediye başkanlığının gereği olarak, sadece rutin belediyecilik hizmetlerini değil, Adana’ya yararı olacak farklı konulardaki işlere de imza attıklarını, kentin tanıtımına katkı sağlamanın da bu bakış açısının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Biz de bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Adana’mızın gastronomisi, güzellikleri, sıcakkanlı ve delikanlı insanları dahil, hepsini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak bize nasip oluyor. Medyada yer aldığımızda tüm bunları tanıtıyoruz. Adana’ya gelen yerli turist sayısı yılda 1 milyonu geçti, yabancı turist sayısı 400 bine dayandı. Bu sayıların kısa sürede daha da artacağına inanıyorum.

Yılmaz Güney Müzesi’nin yakında açacağız. Müslüm Gürses Sanat Evi için de aileyle görüşüyoruz. Ayrıca Dıblanzade Konağı’nın turizme kazandırılması için çalışmaya başlayacağız” dedi. Adana’nın UNESCO kapsamında bir gastromi kenti olması için de yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, böylece Adana’nın bu konudaki gücünün daha da artacağını bildirdi.

Adana’nın eşsiz lezzetlerine değinirken, Eşi Nuray Karalar’ın yaptığı nohutlu dolmanın lezzetini de öven Başkan Zeydan, Adanalılara hizmet etmekten duyduğunu bir kez daha dile getirdi.