Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını ve AFAD ekiplerinin sahada tarama yaptığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Adana’nın Saimbeyli ilçesi, 24 Haziran Salı günü sabahı saat 07:09’da 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1937366731288174651

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” temennisinde bulundu.

Yetkililer, bölgede incelemelerin devam ettiğini ve vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini istedi.