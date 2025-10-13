İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 403 adrese baskın yapılan operasyonda 4 el yapımı patlayıcı, 27 tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca ve 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 10 aylık çalışmanın sonucunda yurt dışı firarisi olan Ramazan Bayğara liderliğindeki örgüte operasyon düzenlendi.

10 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 106 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme ve teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme,

genel güvenliği tehlikeye sokma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlarla toplam 54 olay gerçekleştirdiği tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1977662712717988041

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'nde 800 ekip ve 2 bin personelle 403 adrese yapılan operasyonda 4 el yapımı patlayıcı,

27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelede çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım' çağrısında bulundu.