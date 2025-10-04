Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Kocasinan'da can dostlar için özel kasaba

Yapay zeka maç sonuçlarını tahmin etti!

Seminer; velilerin ve öz bakım verenlerin konuya ilişkin bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak, çocukların duygusal ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen programda velilere; 'Çocuklarda Sağlıklı Sınırlar, Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Akran Zorbalığı' konularında eğitim verildi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı gündüz bakımevlerinde öğrenim gören çocukların velilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kayseri Kocasinan'da can dostlar için özel kasaba

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.