Kadınların kent yaşamında eşit, güvenli ve engelsiz bir şekilde yer alması; karar alma süreçlerine etkin katılım sağlaması için yürütülen 'Kadın Dostu Kentler 3' programının Ankara'da düzenlenen lansmanına Adana Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

ADANA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye'nin; Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklığı, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü 'Kadın Dostu Kentler 3' programının lansman etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Kamu kurumları, elçilikler, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından üst düzey temsilciler ile çok sayıda belediye başkanının katılımı ile düzenlenen etkinlikte, program ortağı 25 belediye ve çok sayıda yerel sivil toplum kuruluşu ile birlikte, yerelde kadın-erkek eşitliğinin desteklenmesi için ortak taahhütte bulunuldu.

Kadınların kentlerde her alanda eşit, güvenli ve engelsiz bir şekilde yaşaması ve kent yönetimlerindeki karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Dostu Kentler' Programı'nın 3. Fazı başladı. Programın lansman etkinliği, ilgili paydaşların katılımıyla Ankara'da gerçekleşti. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, UNFPA Türkiye'nin yürütücülüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ortaklığıyla yürütülen program, Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediye ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 3 yıl boyunca devam edecek.

'Güçlü kadınlar, güçlü şehirler ve güçlü toplumlar' sloganıyla yola çıkan programın temel amacı; Kadınlar, kız çocukları ve kırılgan gruplar başta olmak üzere, yaşı, cinsiyeti, kökeni, fiziki, ekonomik ya da sosyal koşulları fark etmeksizin kentte yaşayan herkesin hak ve ihtiyaçlarının gözetildiği yaşam alanları oluşturmak. Bu kapsamda, bütün kent sakinlerinin sağlıktan eğitime, altyapıdan ulaşıma, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar tüm temel hak ve hizmetlere eşit, güvenli ve engelsiz şekilde erişebilmesi ve kadınların kentlerdeki planlama, programlama, bütçeleme, karar alma, uygulama, izleme, değerlendirme süreçlerine etkin şekilde katılabilmesi hedefleniyor. Kadın Dostu Kentler Programı ile ayrımcılık ve her türlü şiddetten uzak, her bireyin güvenle yaşayabildiği ve belediyeler tarafından sunulan hizmetlerle kadınların haklarının ve sahip oldukları fırsatların güçlendirildiği ve, kentlerdeki sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı kentler oluşturulması için çalışılacak.

Programa katılan belediyeler, bu kentlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, kadınların ve kırılgan grupların ihtiyaçlarına duyarlı, daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ile yaşam kalitesini artırarak önce yerel sonra toplumsal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişime katkı sunacak.

Lansman etkinliği, program ortaklarının temsilcilerinin konuşmaları ile başladı. TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan açılış konuşmalarında, bu önemli iş birliğinin ve programın hedeflerinin altı çizdi, programa dahil olan 25 belediyeyi eşitlik taahhütleri için tebrik etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer; 'Kadınların güçlendiği bir kent, toplumun da güçlendiği kenttir,' dedi. 'Kadın Dostu Kent' markasıyla hayat bulan şehirler, dayanışmanın, güvenin ve eşitliğin kök saldığı yerlerdir. Kadınların önündeki engeller kalktığında kentlerin de ufku genişler; yarının liderleri bugünden daha cesur ve umut dolu adımlar atabilir,' ifadelerini kullandı.

BM Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan ise UNFPA'in belediyelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde ulusal öncelikleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Kadın Dostu Kentler oluşturma yolculuğumuzun üçüncü aşamasında, Türkiye genelinde kadınlar ve kız çocukları için daha güvenli ve güçlendirici kentlerin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha da güçlü katılımı yoluyla demografik dayanıklılığı güçlendirirken, kalıcı bir eşitlik ve kapsayıcılık modelinin ilerlemesini sağlayacaktır,' diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski; 'Kadın Dostu Kentler III yalnızca bir proje sözleşmesi değil. Kadınların güvenliğinin, onurunun ve sağlığının önceliklendirildiği; kadınların seslerinin kentlerin ve toplumların şekillenmesinde yer aldığı bir gelecek inşa etme konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ortak bir taahhüdüdür,' dedi.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan; 'AB-Türkiye Mali İşbirliği' kapsamında kadınların istihdamının artırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, kadınlara yönelik şiddetle mücadele edilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik birçok proje yürütüldüğünü ve yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.