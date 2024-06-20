Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Dünya genelinde artan çocuk işçiliği karşıtı hareketlere destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

ADANA (İGFA) - Bu amaçla kurulan Çocuk Hakları Durağı’nda çocukların hakları konusunda ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Dezavantajlı Bölgelere Farkındalık Eğitimleriyle; Adana'nın farklı bölgelerinde dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerle çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratılıyor.

Çocuklara Yönelik Etkinliklerle; çocukların güvenli ve sağlıklı çocukluk yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bilgilendirici Broşürler dağıtılarak, toplumun her kesimine ulaşılabilmesi ve böylece çocuk işçiliği konusunda bilinçlenme ve harekete geçme teşvik ediliyor.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğiyle Mücadele edilerek, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışma gerçekleştiriliyor ve çocukların güvenli, sağlıklı bir ortamda büyümeleri destekleniyor.