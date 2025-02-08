Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ağır yıkım ve can kaybına neden olan depremlerin yıl dönümünde, can kayıplarının yaşandığı noktalarda anma etkinlikleri düzenlendi.

ADANA (İGFA) - Adana'da büyük deprem felaketinin yıl dönümünde çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın bulunduğu alanda ve diğer noktalarda; enkaz altında kalan ve ebediyete intikal eden bütün vatandaşlar için anma etkinlikleri düzenlendi, dualar okundu.

Anma etkinliklerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, konuk milletvekilleri ile siyasiler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, depremde yakınlarını kaybedenler katıldı. Anma etkinliğinde “Acımız Tarifsiz Yasımız Sonsuz-Unutmadık Unutmayacağız” yazılı pankart açıldı.

Depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, acılarının hiç dinmeyeceğini bir kez daha dile getirdi ve sorumluların hak ettikleri cezalara çarptırılması isteklerini yineledi.

FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Duaların okunduğu anma töreninde acılı vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Zeydan Karalar, böyle afet anlarında insanların birbirine kesinlikle ayrım yapmadan yardım ettiğini, destek olduğunu belirterek, felaketler, afetler yaşanmadan tedbir alma noktasında ise hala çok eksik bulunduğunu anlattı.

İŞ BİRLİĞİ YAPARAK DEPREME DİRENÇLİ BİR ADANA OLUŞTURABİLİRİZ

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Deprem olur olmaz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte şehrin binalarını inceleyerek bir envanter çıkardık. Ağır, orta ve az hasarlı binaları tespit ettik. Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan binalarla ilgili devletimiz, belediyemiz ve vatandaşlarımız güç birliği yaparak bu tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Böylece depreme dirençli bir Adana oluşturabiliriz.

Deprem anında arama kurtarma araçlarının enkazın olduğu noktalara gidebilmesi için trafiğin akar durumda olması gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasına yönelik uzun süredir yaptığı çağrıyı tekrarladı.

MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMASI YAPIYORUZ

Depremin; dünyanın ve ülkenin bir gerçeği olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Depremlerin zarar vermemesini sağlamak mümkün. İki yıldır bilim insanlarıyla bu konularda çalışmalar, çalıştaylar, paneller düzenliyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları ilçe belediyelerimizle de paylaşacağız. Adana’da bir mikro bölgeleme çalışması başlattık ve bütün Adana’nın zemin etüdünü yapacağız. O zemin etütlerine göre binaların yapılmasını sağlayacağız.”