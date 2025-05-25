Ankara Turist Rehberleri Odası (ANRO) Başkanı Birsen Bulan, bir acente denetimi sırasında üç rehberlik mezununun fiili ve sözlü saldırısına uğradı. Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı yayımladı.BURSA (İGFA) - Ankara Turist Rehberleri Odası (ANRO) Başkanı Birsen Bulan, bir acentenin denetimi sırasında üç acente görevlisinin hakaret, tehdit ve kasten yaralama girişimi içeren saldırısına maruz kaldı.

Saldırganların rehberlik bölümü mezunu olduğu tespit edildi. Bulan, kendini ve meslek itibarını korumak için orantılı müdahalede bulundu, ardından darp raporu alarak adli mercilere şikayette bulundu.

ANRO Yönetim Kurulu, saldırıyı kınayarak, “Bu çirkin saldırıyı tüm rehber camiasına yapılmış sayıyoruz. Hukuki takipte kararlıyız” dedi.

Saldırganlar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik nezdinde şikayetler yapıldı. ANRO, Rehberlik Meslek Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırma için süreci başlattı.

BURSA’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik ise, “Birsen Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. ANRO ve tüm rehber camiasına geçmiş olsun. Meslek onurunu koruma mücadelesinde yanınızdayız” diyerek dayanışma mesajı yayımladı. Erçevik, meslektaşlarını birlik ve dayanışmaya çağırarak, meslek onurunu koruma kararlılığını vurguladı.