1950’lerden beri devam eden kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için başlatılan “Sıfır Kadastro Dosyası Projesi”nin başarıyla ilerlediğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kapsamında 12 bin 887 davanın sonuçlandığını, Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemeleri'nin hedefi tamamladığını söyledi. Yıl sonuna kadar 38 bin dosyanın kapatılması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, 2024 yılında başlattığı “Sıfır Kadastro Dosyası Projesi” ile yıllardır çözüm bekleyen kadastro uyuşmazlıklarını çözme yolunda önemli adımlar attı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Ağustos 2025’te yaptığı paylaşımda, projenin vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtardığını, yargı sisteminin etkinliğini artırdığını ve mahkemelerin iş yükünü azalttığını belirtti.

HIZLI VE ETKİN YARGILAMA İÇİN YENİ ADIMLAR

Proje kapsamında şu çalışmalar yapıldı:

Kadastro mahkemelerinin yargı çevreleri birleştirilerek yargılama süreçleri hızlandırıldı.

Uzman personel sayısı artırıldı.

Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlandı.

Yurt dışı tebligat ve keşif süreçlerindeki eksiklikler giderildi.

Yurt dışı Adalet Müşavirleri etkinleştirildi.

Kadastro haritaları güncellendi, helikopterli keşif gibi teknolojik yenilikler devreye alındı.

12 BİN 887 DAVA SONUÇLANDI, 4 MAHKEME HEDEFE ULAŞTI

Bakan Tunç, proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar alındığını, 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kurulduğunu açıkladı.

Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemeleri, “Sıfır Kadastro Mahkemesi” hedefini başarıyla tamamlandığını kaydeden Bakan Tunç, Yıl sonuna kadar 38 bin kadastro dosyasının sonuçlandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Tunç, “Reform irademizi diri tutarak, gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için kararlılıkla çalışıyoruz. ‘Sıfır Kadastro Dosyası’ hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer mahkemelerimizin de kısa sürede hedefe ulaşmasını destekliyoruz” dedi.