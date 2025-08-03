ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon programı kapsamında katıldığı AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da hayata geçirilen ulaştırma projelerini önceki halleriyle birlikte sunarak, tamamlanan yatırımları görseller eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlattı.

Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana’yı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki ilerleme oranının AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde yüzde 25-30 civarında olduğunu belirtti. Akyazı Tüneli’nin tek başına yapılmış olan en önemli yatırımlardan bir tanesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolu, Akyazı Stadyumu'na ve hastaneye hizmet edecek olan modern dönel kavşağı bitirerek hizmete açtıklarını anımsattı.

Devam eden projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Bazıları bizim sembolik temel atma töreni yaptığımızı ilan etmişlerdi ama bugün orada 7 tane tünelde, birçok kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Viyadükleriyle beraber birinci etabında çalışmalarımızı başlattık.” diye konuştu.

Bu arada Hafif Raylı Sistem Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın şehrin yoğun bölgelerine hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Projemizi, inşallah bu ay yani demek ki bir ay içerisinde aşağı yukarı bitirmiş olacağız. Ondan sonra da 2026 yatırım programına teklif ederek öncelikle, Akyazı yerleşkesiyle Havalimanı arasını bitirerek sizlerin hizmetine sunacağız.” açıklamasında bulundu.

YENİ TRABZON HAVALİMANI TÜRKİYE’NİN DENİZ ÜZERİNDEKİ 3. HAVALİMANI OLACAK

Havacılık yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, mevcut havalimanında başlattıkları çalışmaları tekamül ettirdiklerini ve kısa vadeli problemleri çözdüklerini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, günde 140 sefer düzenlendiğini, bu sayının bazen 160-180’lere çıktığını belirtti.

“Trabzon Havalimanı Türkiye'deki yoğunluk olarak 7. Havalimanı" diyen Bakan Uraloğlu, "İlerleyen zamanda bize yetmeyecek, geleceği planlanmak da budur. Hemen mevcut havalimanımızın biraz daha kuzeyinde, Karadeniz'e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz. Projelerini detaylandırıyoruz. Bunu da başlatıp bitirmek inşallah AK Parti hükümetlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip olacak.” diye konuştu.