Ak Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Gazzeli çocuklar ve annelerin artık silahların gölgesinde olmadan, yarınlara daha da ümitle bakan gözlerle bayramlarını kutlayacakları zemini hazırlamak bütün İslam âleminin ve tüm insanlığın görevi olduğunu ifade etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Kurban bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Gazze’deki yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekti.

9 aydır İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazzede vahşi katliamları yapmaya devam ettiğini belirten Adak,” Her ne kadar Filistin ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların yaşadığı zulüm ve soykırımlar, Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması gönüllerimizi acıtıp sevinçlerimizi azaltsa da Rabbimizin vaadinin hak olduğuna olan inancımız ve müminlerin birbirlerine kenetlenerek zaferi elde edeceklerine olan umudumuz bizlere ümit vermektedir. Kurban arifesindeyiz. Bayramlarımız manevi duygularımızı pekiştiren, dayanışma özellikle akrabalık, kardeşlik ve komşuluk bağlarını güçlendirmeye vesile olan günlerdir. Bu gerekçeyle dünya da Müslümanların gözyaşı dökmeden kutlayacakları bayramlar için Rabbimize dua ediyoruz. Tüm hemşerilerimin kurban bayramını tebrik ederim” dedi.

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