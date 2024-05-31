Anadolu Hayat Emeklilik, geçtiğimiz yılı başarı ile tamamlayan acenteleri ile geleneksel buluşmasını bu yıl İstanbul-Büyükada’da ve Mardin’de gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yılını en üst iki kategoride tamamlayan acenteleriyle her yıl gerçekleştirdiği düzenli buluşmalarına, bu yıl İstanbul-Büyükada’da ve Mardin’de devam etti.

Şirketin Büyükada buluşmasına 20 acente temsilcisi katılırken, Mardin organizasyonunda ise 37 acente temsilcisi bir araya geldi.

Her iki buluşmaya, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy ve Acenteler Müdürü Akay Ertit de katıldı. 3 Mayıs tarihinde Büyükada’nın tarihinin keşfedildiği gezi ve adanın ikonik adreslerindeki keyifli öğle ve akşam yemekleriyle sosyal bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, acenteler arasındaki iletişimin gücü pekiştirildi. 24-26 Mayıs tarihleri arasında Mardin organizasyonunda ise şehrin tarihi ve kültürel mirasları rehber eşliğinde ziyaret edildi. Bu buluşmalarda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunan acente temsilcileri, acente faaliyetlerine katkı sağlayabilecek önerilerini de paylaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik’in 1990 yılından bu yana süren faaliyetlerindeki başarısında acentelerin çok önemli bir payı olduğuna işaret eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Anadolu Hayat Emeklilik ailemizin değerli üyeleri olarak gördüğümüz acentelerimiz ile buluşmalarımıza oldukça önem veriyoruz. Bu buluşmalar sayesinde keyifli bir sosyal ortam yaratmanın yanı sıra, ortak çalışmalarımız hakkında da çokça istişare yapma imkânı buluyoruz. Bu buluşmaların Acentelerimizin birbirleriyle kurduğu iletişimi pekiştirerek iş ortaklarımızın arasındaki sinerjinin artmasına vesile olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin başarılarında kıymetli katkıları bulunan tüm acentelerimize teşekkürlerimizi sunuyor, önümüzdeki dönemlerde de iletişimimize katkı sağlayacak yeni organizasyonlarda buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy ise acenteleri ile bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Şirketimizin 34 yıllık deneyimi ve bu süreçteki başarılarında en önemli iş ortaklarımızdan olan acentelerimizin katkısı büyük. Acentelerimizle her buluşmamızda şirketimizin ne kadar büyük bir aileye sahip olduğunu görüyoruz. Yoğun tempolu iş süreçlerimizde kısa ve verimli molalar vermeye çalıştığımız bu sosyal buluşmalar sayesinde ise birbirimize daha yakın durarak, iletişimimizi güçlendirdiğimize inanıyoruz" dedi.