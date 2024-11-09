Brüksel merkezli Uluslararası Nükleer Hukuk Birliği (INLA) Genel Kurulu, Lukasz Mlynarkiewicz’in başkanlığında, Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’den, avukat ve iş insanı Abide Gülel, dördüncü kez yönetim kurulu üyesi seçildi. INLA kongresinde yeni başkan ise, 550’den fazla avukatın çalıştığı Burges & Salmon Hukuk Bürosu’nun ortağı Lan Salter oldu.



INLA yönetiminde; Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Amerika, Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, Finlandiya, Meksika, Polonya, Japonya, Macaristan, Belçika, Hindistan, Arjantin ve Avusturya’dan temsilciler bulunuyor. Nükleer Enerji Ajansı, Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve nükleer sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üyeler de mevcut.



INLA, 1970 yılında kurulmuş olup nükleer hukuk alanında uluslararası organizasyonlarla nükleer güvenlik, sorumluluk, sigorta, nükleer ticaret, radyasyondan korunma, atık yönetimi, nükleer emniyet ve taşıma alanlarda iş birliği yapmaktadır.

Kaynak: igf