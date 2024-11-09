Manisa’nın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak sürdürülebilir bir turizm yaklaşımıyla geleceğe taşımayı hedefleyen önemli bir adım atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Kent Konseyi, Yunus Emre Kent Konseyi ve Manisa Kent Konseyi Ekoturizm Komitesi’nden üst düzey yetkililer, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Metin Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Manisa’nın ekoturizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir turizm projelerine destek sağlamak amacıyla yapılan görüşmede, ekoturizmin gelişimi için işbirliği olanakları değerlendirildi.

Görüşmeye ekoturizm ve sürdürülebilir turizm alanında uzman isimler katıldı. Manisa’daki ekoturizm çalışmaları için önemli kararların alındığı toplantıya katılanlar şu isimlerden oluştu: "Metin Öztürk: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü, Mustafa Pala: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Manisa Kent Konseyi Ekoturizm Komite Başkanı, Konut Kooperatifleri Birlik Başkanı, Obasya Kooperatif Başkanı Serdar Yürekli: Ekoturizm Uzmanı, Ziraat Mühendisi, Manisa Kent Konseyi Ekoturizm Komite Raportörü Danışmanı Bektaş Kılınç: Yunus Emre Kent Konseyi Başkanı, Erdem Murat Asyalı: Yunus Emre Kent Konseyi Üyesi, Manisa Kent Konseyi Ekoturizm Komite Üyesi ve Yunus Emre Kent Konseyi Üyeleri..." Bu isimler, Manisa’nın ekoturizm alanındaki projelerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede büyümesini sağlamak için bir araya gelerek önemli kararlar aldı.