Abdi İbrahim, eğitim gelişim ve yetenek yönetiminde sergilediği yenilikçi yaklaşımıyla, uluslararası arenada bir başarıya daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türk ilaç sektörünün 23 yıldır kesintisiz lideri Abdi İbrahim, çalışanlarının potansiyeline yatırım yapan programlarıyla insan kaynakları alanında fark yaratıyor.

Şirketin çalışan gelişimine yönelik tasarladığı Pazarlama Gelişim Programı, dünyanın en prestijli insan kaynakları ödüllerinden Brandon Hall Group Excellence Awards’ta, “Best Unique or Innovative Talent Management” kategorisinde Gold Ödül kazandı.

Brandon Hall Awards, global ölçekte insan kaynakları ve öğrenme-gelişim alanında en itibarlı ödüllerden biri olarak; yenilikçi, sürdürülebilir ve etkili uygulamaları onurlandırıyor. Abdi İbrahim’in elde ettiği bu başarı, şirketin çalışanlarının gelişimini odağa alan stratejik yaklaşımının uluslararası alanda da takdir edildiğini gösteriyor.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, çalışma arkadaşlarının potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak yenilikçi gelişim yolculukları tasarlamanın en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Brandon Hall Group’tan aldığımız bu ödül, eğitim gelişim ve yetenek yönetiminde attığımız adımların uluslararası platformda da karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu gurur, tüm Abdi İbrahim çalışanlarınındır" dedi.