Türk ilaç sektöründe 22 yıldır lider konumda yer alan Abdi İbrahim, toplumsal yatırım programları çerçevesinde bilimsel eğitime dair fark yaratan projelerine bir yenisini daha ekledi. Abdi İbrahim Vakfı çatısı altında Okul Destek Derneği iş birliği ile hayata geçirilen ODA (Ortaokul Destek Akademisi) projesiyle devlet okullarında okuyan 250 depremzede ortaokul öğrencisine ücretsiz online eğitim verilecek, projenin son başvuru tarihi ise 22 Eylül 2024.

Eğitim, sağlık ve spor alanında pek çok proje yürüten Abdi İbrahim Vakfı, eğitim başlığı altındaki yeni projesi ODA ile depremzede ortaokul öğrencilerine ders desteği verecek. Öncelikli olarak matematik olmak üzere gönüllü eğitmen kontenjanına göre fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce branşlarında verilecek ek dersler ile öğrencilerin başarılarına destek olunması hedefleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencilerinin kaliteli eğitime erişebilmesini amaç edinen Okul Destek Derneği ile iş birliği yapan Abdi İbrahim Vakfı, ODA Projesi ile ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisine ücretsiz olarak online eğitimler ile fırsat eşitliği sunacak. Projeye başvurular 22 Eylül 2024’e kadar https://okuldestek.org/ogrenci-ve-veliler/ adresi üzerinden yapılabilecek.

Her ODA, 8-10 öğrenciden oluşacak

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan ve interaktif aktiviteler ile zengin bir içeriğe sahip olan ders destek programı, haftada iki saat gönüllü eğitmenler eşliğinde uygulanacak. Bir ders yılı boyunca sürecek ve en fazla 8-10 öğrencinin katılımı ile ODA adıyla anılacak online sınıflarda yapılacak olan dersler ile öğrencilerin okulda aldıkları eğitime ek olarak öğrendiklerini pekiştirmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olunacak. Projeye başvuran öğrenciler, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan depremzedeler arasından seçilerek programa dahil edilecek.

ODA ile depremzede öğrencilere 21’inci yüzyıl yetkinlikleri kazandırılacak

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, ODA Projesi’ni hayata geçirmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Abdi İbrahim olarak, HEAL 2050 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da iyileştirmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Abdi İbrahim Vakfı çatısı altında gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmayı; onların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Okul Destek Derneği ile iş birliği yaparak, 5, 6, ve 7. sınıflarda öğrenim gören depremzede öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmak üzere ODA Projesi’ni başlatıyoruz. Abdi İbrahim Vakfı’nın eğitim alanında topluma hizmet etme misyonunun güçlü bir örneği olan bu proje sayesinde, ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisinin dijital okuryazarlık, iletişim teknolojilerini kullanabilme, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve inovasyon gibi 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatılmasını desteklemeyi; online eğitimlerle depremzede çocuklarımızın yaşamlarına dokunarak onları bilimle geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ODA Projesi ile zor zamanların ardından, çocuklarımızın umutla hayata tutunmalarına ve geleceğe güvenle bakmalarına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Abdi İbrahim Vakfı olarak, iyileştirme tutkumuz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz."

Abdi İbrahim hakkında:

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in temelleri, iyileştirme yolculuğunu başlatan Eczacı Abdi İbrahim Bey tarafından 1912’de İstanbul’un Küçükmustafapaşa semtindeki küçük bir eczanede atılmıştır. Dünya çapında 30’dan fazla lisansörle çalışmasının yanı sıra kendi ürünlerini de geliştiren Abdi İbrahim, 250 markası ve 500’ü aşkın ürünüyle, sektörün en geniş ürün portföyüne sahiptir.

Güçlü vizyonu, dinamik yapısı ve çağdaş görünümü ile Abdi İbrahim 2002 yılından bu yana Türk ilaç sektöründeki liderliğini sürdürmektedir. Bugün Türkiye dışında 17 ülkede kendi organizasyonel yapılanması ile faaliyet gösteren Abdi İbrahim, Avrupa Birliği ülkelerinden Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte, 5.500 nitelikli çalışanıyla Türk ilaç sektöründe en yüksek istihdamı yaratmaktadır.

Abdi İbrahim’in İstanbul’daki Esenyurt Üretim Kompleksi’nde; Ar-Ge Merkezi, Kimyasal Ürünler Üretim Tesisi, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Hormon Üretim Tesisi, Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Üretim Tesisi ve Kimyasal, Onkoloji ve Steril Ek Üretim Tesisi yer almaktadır. Ayrıca Kazakistan ve Cezayir’de de Ar-Ge Merkezi ve üretim tesisleri bulunmaktadır.

www.abdiibrahim.com.tr

Abdi İbrahim Vakfı hakkında

Kurucuları arasında Nesrin Barut Esirtgen, Nezih Barut, Ahmet Cenan Esirtgen, İbrahim Barut ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yer aldığı Abdi İbrahim Vakfı, eğitim, sağlık, bakım hizmetleri ve spor alanlarında faaliyet göstermektedir.



Abdi İbrahim Vakfı, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilime, spora ve eğitime olan ilgisini artırmak, onların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermek için kurulmuştur.

www.abdiibrahimvakfi.org

Okul Destek Derneği hakkında

22 Nisan 2020 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı, coğrafi ve sosyo-ekonomik dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine dijital eğitim teknolojileri aracılığıyla ücretsiz ders desteği sunmaktır. Dernek, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim destekleri sağlamakta ve gönüllü eğitmenler aracılığıyla öğrencilere çevrim içi ders desteği vermektedir.

Kuruluşundan bu yana 15 bin öğrenciye ders desteği sağlayan dernek, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 76 ilde 4 bin öğrenciye ulaşmış ve 600’ün üzerinde gönüllü eğitmen ile öğrencilerin akademik eksiklerini gidermelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca depremden etkilenen öğrencilere yönelik özel programlar geliştirerek bu bölgelerdeki öğrencilerin eğitim kayıplarını telafi etmeyi hedeflemiştir.

Okul Destek Derneği eğitime katkı sağlayan birçok kurumla iş birliği yaparak gönüllüler aracılığıyla eğitim fırsatlarına erişim sağlayan, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bir yapıya sahiptir.

www.okuldestek.org