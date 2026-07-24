Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yurt dışında eğitim planlayan öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Özvar, tercih edilecek üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, tanınmayan kurumlardan alınan diplomalara denklik verilemeyeceğini hatırlattı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajla yurt dışında üniversite eğitimi almayı planlayan öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

Özvar, gençlerin gelecekleri için önemli bir karar aşamasında olduklarını belirterek, yurt dışında tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Yanlış üniversite tercihinin ilerleyen süreçte ciddi mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çeken Özvar, 'Geleceğiniz için attığınız bu önemli adımda herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için tercih edeceğiniz üniversitenin Yükseköğretim Kurulumuz tarafından tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol ediniz.' ifadelerini kullandı.

???? Yurt dışında eğitim hayali kuran sevgili gençler,



Geleceğiniz için attığınız bu önemli adımda herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için tercih edeceğiniz üniversitenin Yükseköğretim Kurulumuz tarafından tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol ediniz.



Unutmayın, tanınmayan: pic.twitter.com/0XFNprqBZH — Erol Özvar (@erolozvar) July 24, 2026

YÖK Başkanı Özvar, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını da vurgulayarak, öğrencilerin tercih sürecinde bu hususu göz önünde bulundurmalarını istedi. Özvar'ın uyarısı, yurt dışında eğitim almayı planlayan adayların tercih sürecinde YÖK'ün tanınırlık ve denklik kriterlerini dikkate almalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.