İZMİR (İGFA) - İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Valiliği ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde, “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli ve Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi” etkinliği düzenlendi.İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Valiliği ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde, “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu” isimli panel düzenlendi. İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde gerçekleşen panelin öncesinde, “Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi”nin açılışı yapıldı. İzmirli vatandaşların da katılım sağladığı etkinliklere; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, İzmir Vali yardımcıları Kamil Köten ve Adem Arslan ile DEÜ mensupları ve öğrencileri katıldılar.

“YAŞASIN CUMHURİYET”

Panel programının açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir’in kurtuluşu süreci ve Millî Mücadele dönemine ışık tutan panelin önemine değindi. “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, adını bu anlamlı günden alan bir yükseköğretim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Rektör Yılmaz, sözlerini şu ifadelerde sürdürdü:

“Üniversitemiz, milli ve manevi değerlerimize bağlı nitelikli bireyler yetiştirmeye ve şanlı ordumuzun 9 Eylül 1922’de yaşadığı hissiyatı yaşatmaya, köklü geçmişinden aldığı güç ile devam ediyor. İzmir'in Kurtuluşu’nun 102'nci yıl dönümünde, tüm İzmirlilerin katılımına açık olan panel ve sergi programımız yoğun ilgi gördü. Güzel şehrimiz İzmir, atalarımızın Altay dağlarından binbir zorluk ve fedakarlıklarla çıkıp denize kavuştuğu özel şehirlerden birisidir. Hiç kolay olmadı bu mücadeleler. Dolayısıyla bu emaneti korumak ve yüceltmek öncelikli vazifemizdir. Bu program vesilesiyle bir kere daha başta Millî Mücadelemize liderlik eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı saygıyla anıyor; milletimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!” dedi.

“İZMİRLİLER ZULME BOYUN EĞMEDİ”

Programda konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu ise İzmir’in işgalinin o dönem ülkenin her köşesinde derin bir öfke ve üzüntüye neden olduğunu belirtti. Pustu, “Yunan askerlerinin İzmir’e ayak bastığı o kara gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu’nun her köşesinde kendini gösteren millî direniş ruhu harlanmıştır.

İzmir halkı da işgal yıllarında zulme boyun eğmemiş, onurlu direnişiyle tarih sayfalarındaki yerini almıştır. İzmir’de düşmana atılan ilk kurşun, bu direnişin sembolü haline gelmiş, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur” dedi. Pustu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, konuşmacı akademisyenlere başarılar diledi.

AKADEMİSYENLER KATILDI

Konuşmaların ardından panel bölümüne geçildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın oturum başkanlığında gerçekleşen 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli’nde, DEÜ Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Çelebi tarafından, 30 Ağustos Zaferinden 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuna kadar olan Milli Mücadele dönemi ve İtalyan kamuoyunda İzmir’in kurtuluşu hakkında bilgiler içeren sunumlar yapıldı.

UMUDUN KUMAŞLARI İLK KEZ GÖSTERİMDE

Programda ayrıca, DEÜ'nün "Umudun Kumaşları - Bir 9 Eylül Hikayesi" isimli belgesel filminin de ilk gösterimi yapıldı. Belgeselde, 102 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşu sırasında dikilen İzmir'deki aile yadigarı bir Türk bayrağının hikayesi anlatıldı.

YÜZÜNCÜ YIL KİTAPLIĞI AÇILDI

Aynı gün Dokuz Eylül Üniversitesine Türk Tarih Kurumunca bağışlanan yaklaşık 1200 kitaptan oluşturulan Yüzüncü Yıl Kitaplığının da açılışı yapıldı. DEÜ’nün Tınaztepe’deki Merkez Yerleşkesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi bünyesine kazandırılan Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı, tarih, sosyal bilimler ve ilgili alanlarda Üniversitenin gelişimine katkı sunacak.