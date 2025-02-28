Amerika'daki kuş gribi salgını, yumurta üretimini olumsuz etkilerken New York ve New Jersey’deki marketlerde boş raflar ve alım kısıtlamaları dikkat çekti.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) kuş gribi salgını, yumurta tedarik zincirini büyük ölçüde bozdu.

Milyonlarca tavuk itlaf edilirken, yumurta üretiminde büyük bir azalma yaşandı ve fiyatlar hızla arttı.

New Jersey’deki önemli marketleri dolaşarak boş rafları ve artan fiyatları görüntüleyen New York Temsilcisi, bir düzine yumurtanın fiyatı bazı yerlerde 10 doları bulurken, bazı marketlerin müşterilerine yalnızca üç karton yumurta alma kısıtlaması getirdiğini gözledi.

CANLI KÜMES HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Öte yandan kuş gribinin etkisi, birçok canlı kümes hayvanı pazarının geçici olarak kapatılmasına ve bazı marketlerin, "sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektikleri" açıklamalarıyla karşılaşılan sıkıntılara yol açtı.

ABD Tarım Bakanlığı, salgının etkisiyle 2022'den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiğini ve bunun ülke genelindeki üretimi olumsuz yönde etkilediğini duyurdu.

Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan restoranlar, maliyet artışlarını menü fiyatlarına yansıtırken ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, son 5 yılda yumurta fiyatları yüzde 160 oranında arttı.