Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığı görevine yeni atanan Ahmet Rawad Ramadan ile Şam temasları kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Türk firmalarının Suriye'ye yönelik yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, uzun yıllar Türkiye'de iş dünyası içinde yer alan Ramadan'ın Türk yatırımcılarını yakından tanıdığını belirterek, yeni görevinin Türkiye-Suriye yatırım ilişkilerine ivme kazandıracağına inandıklarını ifade etti.

Toplantıda; Suriye'de yatırım ortamının öngörülebilir hale getirilmesi için atılan adımlar, Kamune ve Serakib'de planlanan OSB yatırımları, üretim ve istihdam sağlayacak uzun vadeli projelerin teşviki ile Suriye Yatırım Ajansı'nın yatırımcılarla ilgili kurumlar arasında üstlenebileceği kolaylaştırıcı rol görüşüldü.

Toplantıya katılan iş insanları da kendi beklenti ve yatırım planlarını paylaşma imkânı buldu. Bakan Bolat, Ramadan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu iş birliğinin iki dost ülkenin ekonomik entegrasyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı.