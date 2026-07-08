Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile bir araya geldi. Görüşmede şehir planlama, konut, altyapı ve akıllı şehirler alanlarında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında 'Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı. Anlaşmayla birlikte şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehir uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum, görüşmede ayrıca Emlak Konut Global tarafından Mekke'de hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti. Projenin yüzde 25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Bakan Kurum, temaslarda ayrıca Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında hazırladığı uygulama odaklı Eylem Gündemi çerçevesinde iklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarının da ele alındığını aktardı.

Bakan Kurum, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl'e misafirperverliği ve iş birliği için teşekkür ederek, imzalanan mutabakatın iki ülke arasındaki ilişkileri şehircilik ve konut alanında daha ileri bir noktaya taşıyacağını ifade etti.