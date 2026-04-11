Başkentli minikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentli çocukların tarım alanında farkındalık kazanması ve doğaya karşı sorumluluk bilincinde olmaları amacıyla geliştirdiği 'Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı'nda bir araya geldi

ANKARA (İGFA) - ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı' aracılığıyla Başkentli minikler, doğal yaşam döngüsü üzerine farkındalık kazandığı dolu dolu bir gün geçirdi.

Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda minikler; video gösterimleri, uygulamalı etkinlikler ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla tarımın gücünü, kırsal kalkınmanın değerini ve üretimin önemini derinlemesine keşfetti.

Eğitimlerde yalnızca bilgi aktarımı değil; çocukların doğayla empati kurmaları, üretime saygı duymaları ve tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları hedeflenirken minikler hem eğlendi hem öğrendi aynı zamanda da farkındalık kazandı.